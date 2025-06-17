Galatasaray'da ayrılık: Resmen duyuruldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Sadık Emir Kabaca'nın takımdan ayrıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"2021-2022 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil olan Sadık Emir Kabaca, sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ile kulübümüze hizmet etmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor; profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."