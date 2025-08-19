Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor!

Galatasaray'da Derrick Köhn ile beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Başarılı oyuncu, yeniden Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.



DERRICK KÖHN BUNDESLIGA YOLCUSU

Sky'da yer alan habere göre; Almanya'dan Union Berlin, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı. Alman ekibi, Derrick Köhn için 5 milyon euronun biraz altında bir bonservis ödeyecek. Union Berlin ile Galatasaray arasındaki anlaşmaya göre Köhn'ün sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 20 pay da yer alacak.

Derrick Köhn, bugün Union Berlin için sağlık kontrolünden geçecek ve pürüz yaşanmaması durumunda Alman ekibiyle 2029 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak.



Galatasaray formasıyla toplamda 19 maçta süre bulan Derrick Köhn, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

