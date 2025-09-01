Galatasaray'da ayrılık! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçti

Galatasaray'da beklenen ayrılıklardan biri daha gerçekleşiyor. Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, Vasco da Gama ile anlaşmaya vardı. Oyuncu, transfer süreci kapsamında Brezilya'da sağlık kontrolünden geçti.

GALATASARAY CARLOS CUESTA'YI VASCO DE GAMA'YA GÖNDERİYOR

Carlos Cuesta'nın transferi, 1.5 yıllık kiralık sözleşme üzerinden gerçekleşti. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor. Cuesta'nın belirli sayıda resmi maçta forma giymesi durumunda bu opsiyon zorunlu hale gelecek.

"ÇOK MUTLUYUM"



Carlos Cuesta, Brezilya'da yaptığı açıklamada "Rio'ya gelmekten mutluyum, burada olmaktan mutluyum. Vasco ile her şeyi netleştirmek için buradayım. Umarım çok çabuk olur da antrenmanda olabilirim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN KASASINA 8 MİLYON EURO GİRECEK

Galatasaray, bu transferden toplamda 8 milyon euro kazanacak. Hem kiralama bedeli hem de muhtemel satın alma tutarı bu rakama dahil olacak.

