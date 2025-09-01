Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi! Yönetim için öyle şeyler söyledi ki...

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan, NEOM'A transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz için flaş bir gelişme yaşandı. Milli oyuncunun yakın çevresine yönetimin sözünde durmadığını söylediği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da son günlerin çok konuşulan ismi olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli oyuncu, transfer talebinde geri adım atmıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ YÖNETİMİN KENDİSİNİ KANDIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Barış Alper Yılmaz'ın, yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Genç futbolcunun ayrılık isteği vücut diline de yansırken, takım arkadaşlarıyla iletişiminin zayıflamaya başladığı kaydedildi.

galatasarayin-yildizi-baris-alper-yilmaz-sampiyonlar-liginde-de-basari-bekliyor-4bbd639.jpg

GALATASARAY 45 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki oyuncu için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde bu öneriyi değerlendirmeyi düşünüyor. Ancak Suudi Arabistan ekibi NEOM'un şu ana kadar bu rakamlara çıkmadığı aktarıldı.

