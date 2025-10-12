Galatasaray'da Dursun Özbek'in açıkladığı Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşmesinin detayları belli oldu. Dursun Özbek, sezon başında 50 milyon euro'luk teklif alan Barış’a imzayı attırıp "huzuru" sağladı.

2028’e kadar olan mukavele süresi değişmeyen yıldız oyuncunun yıllık ücretinde ciddi iyileştirmeye gidildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A YÜZDE 50 ZAM

Haziran 2024’te o günkü kura göre 3 milyon euro'ya tekabül eden 100 milyon TL’lik yıllık ücret şimdi 150 milyon TL’ye çıkarıldı. Kontrattaki maddeler maç sayılarına göre oluşturulurken, Barış Alper Yılmaz başarı bonuslarını da gerçekleştirirse bu sezon 200 milyon TL yani 4 milyon euro alacak.