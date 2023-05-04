Galatasaray'da Barış Alper'in 2027'ye kadar imzaladı

Galatasaray geçen sezon takıma katılan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-27 sezonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Galatasaray'da Barış Alper'in 2027'ye kadar imzaladı

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." denildi.
Barış Alper, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 25 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.
"BU SENE ŞAMPİYON OLUP..."
Sözleşme uzatmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Barış Alper, "Çok mutluyum. Bir yıl daha sözleşmemi uzattım. İki sene önce geldim. İki senedir Galatasaray formasını onurla, gururla taşıyorum. Uzun yıllar da taşımak istiyorum. Bana güvenen başta başkanım, yönetim ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Bu sene inşallah şampiyon olup önümüzdeki sezon Galatasaray formasını Avrupa'da terletmek istiyoruz." diye konuştu.

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