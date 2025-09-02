Galatasaray'da 'Barış' değil savaş!

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri sözleşme iyileştirme için Galatasaray yönetimiyle bir kez daha masaya oturduğu ancak görüşmelerin gergin geçtiği ve uzlaşma sağlanamadığı iddia edildi.

Galatasaray’da son günlerin en sıcak gündemi Barış Alper Yılmaz krizi oldu.

Milli futbolcunun menajeri, sözleşme iyileştirme talebiyle bir kez daha sarı-kırmızılı yönetimin karşısına çıktı. Ancak taraflar arasında yapılan görüşme gergin geçti ve masadan anlaşma çıkmadı.

YÖNETİMDEN SERT TAVIR

Gökhan Dinç’in haberine göre; Barış Alper’in menajeri, sunulan rakamı ve yönetimin yaklaşımını tatmin edici bulmadı. Oyuncunun ayrılmak istediğini masada dile getirmesi üzerine gergin geçen görüşmede Galatasaray yönetiminin sert ve net bir tavır aldığı kaydedildi.

NEOM’DAN REKOR TEKLİF

Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan ekibi NEOM’un astronomik bir teklif sunduğu biliniyor. Ancak Galatasaray, yeni sezon planlamasında kadroyu korumayı öncelik olarak belirlediği için satışa sıcak bakmıyor.

KRİZ BÜYÜYOR

Milli futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken, yaşanan gerginliğin önümüzdeki günlerde daha da büyüyebileceği ifade ediliyor.

