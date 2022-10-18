Galatasaray Riva'ya gitti

Galatasaray'dan 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece saatlerinde açıklama gelmişti.

Galatasaray 'da başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Riva'ya giderek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme gerçekleştiriyor.

VAR ile ilgili dün açıklama yapan, bugün de Fenerbahçe ile demeç savaşına giren sarı kırmızılı takım, Mehmet Büyükekşi ile görüşerek tartışmalı kararların ortaya çıkmasından rahatsızlık duyduklarını ve bu duruma bir çözüm bulunması gerektiğini iletecek.

Görüşme sonrasında sarı kırmızılı takımın yöneticilerinin açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.