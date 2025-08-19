Galatasaray'da beklenen ayrılık! Bundesliga ekibi transferi açıkladı

Bundesliga ekibi Union Berlin, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Alman sol beki Derrick Köhn'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan transfer duyurusunda, "İstanbul’dan Köpenick’e – Derrick Köhn artık bir Union’lu! Hız, driplingler ve Berlin havası için hazır.” ifadeleri kullanıldı.
Von Istanbul nach Köpenick - Derrick #Köhn ist Unioner!— 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 19, 2025
Bereit für Tempo, Dribblings und die Berliner Luft.#FCUnion pic.twitter.com/w8guYN4wWv
TRANSFERİN MALİYETİ KAP'A AÇIKLANDI
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre; Alman ekibi bu transfer için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca performansa bağlı olarak 500 bin Euro bonus da sarı kırmızılı kulübün kasasına girecek.
Bununla birlikte, oyuncunun gelecekteki olası transferinden de Galatasaray pay alacak. Yapılan anlaşmaya göre, bir sonraki satıştan elde edilecek transfer gelirinden 2 milyon Euro düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 20’si Galatasaray’a ödenecek.