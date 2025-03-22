Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi büyük kriz

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Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi büyük kriz

Galatasaray’a milli ara hiç iyi gelmedi. Sarı kırmızılılarda Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık krizi yaşanıyor. Milli takımlarda sakatlanan oyuncuların kritik derbide sahada olup olmayacakları henüz belirsizliğini koruyor.

Milli ara sonrası deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak Galatasaray’da büyük kriz yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda dev derbi öncesi sakatlıklar can yakıyor. Özellikle milli takımlarda sakatlanan oyuncuların derbide oynayıp oynamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Galatasaray’ın Macar kanat oyuncusu Sallai, A Milli Takım’ın 3-1 galip geldiği maçta forma giyemedi. Öte yandan İstanbul’daki maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz oyuna devam edemedi. İki oyuncu son antrenmanda yer alamadı. Öte yandan sakatlığı bulunan oyunculardan Yunus Akgün, tedavisi yetişmeyeceği için kadrodan çıkarıldı.

DAVİNSON SANCHEZ KORKUTTU

Sarı kırmızılılarda savunmanın kritik oyuncularından Davinson Sanchez, Kolombiya’nın Brezilya ile oynadığı maçta korkutu. Tecrübeli savunmacı, Brezilya kalecisi Alisson ile çarpıştıktan sonra kısa süreli baygınlık geçirdi. Kendine geldikten sona oyundan çıkarılan yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Davinson Sanchez’in tedbir amaçlı oyundan çıkarılmasına sinirlenmesi ise gözlerden kaçmadı.

Ayrıca İspanyol basınından Radio Marca, Alvaro Morata'nın rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın cuma günü yaptığı antrenmana katılmadığını duyurdu. İspanyol basınındaki haberde, Morata'nın durumunun ciddi olmadığı ve pazar günü Hollanda'ya karşı sahada olacağı belirtildi.

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