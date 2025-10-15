Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'daki geleceği bir süredir belirsizliğini koruyan deneyimli golcü, devre arasında takımdan ayrılıyor. Mauro Icardi, yeniden İtalya Serie A'da top koşturacak.

Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oldu

MAURO ICARDI TORINO İLE ANLAŞMAYA VARDI

İtalyan basınında yer alan habere göre; İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Mauro Icardi'yi transfer etmek için kısa bir süre önce harekete geçti. Ayrıntılarda Çizme ekibinin, Arjantinli santrfor ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Icardi'nin, Galatasaray ile konuşarak bonservis bedeli konusunda kolaylık talep edeceği aktarıldı.

Öte yandan Torino ekibinin kesin olarak bu transferi tamamlayacağı ve ocak ayında Mauro Icardi'yi renklerine bağlayacağı belirtildi.

