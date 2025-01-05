Galatasaray’da bir oyuncunun performansı çok şaşırttı: Bu kadar hata yaptığını görmedim

Süper Lig’in 18. Haftasında Galatasaray kendi evinde Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Osimhen (penaltı) ve Yunus Akgün kaydetti. İzmir ekibinin tek golünü atan isim ise Romulo oldu. Galatasaray aldığı kritik galibiyet ile Fenerbahçe arasındaki puan farkını, maç fazlası ile, 11’e çıkarttı.

Spor yazarları maç sonrası yaptığı yorumlarda Galatasaray’ın aldığı kritik galibiyete dikkat çekerken 1 oyuncunun performansına çok şaşırdı. Yapılan yorumlarda Davinson Sanchez’in ilk kez bu kadar fazla hata yaptığının altı çizildi. Öte yandan bazı yorumlarda ise Göztepe’nin oyununa övgüler yer aldı.

Spor yazarlarının maç sonrası yaptığı bazı yorumlar şöyle:

Uğur Meleke (Hürriyet): Göztepe’nin bu sezon özellikle büyük takımlara karşı ortaya koyduğu pragmatik oyun da ister istemez bana Pulis’in Stoke City’sini anımsatıyor.

İzmir ekibi merkezi çok iyi kapattı, sarı kırmızılı ev sahibini çizgiye ve ortalara zorladı. Galatasaray ilk devrede kısır bir futbol oynadı ve 15’te 0 orta istatistiğiyle girdi içeriye.

Galatasaraylılar ikinci yarıda topu biraz daha yere indirdiler, merkezi zorladılar ve öne geçiren golü de zaten Sara-Mertens-Yunus iş birliğiyle bu şekilde buldular.

Halil Özer (Milliyet): Penaltıyı saymazsak ilk 47 dakika boyunca Galatasaray’ın rakip kaleye tek bir şutu yok. Üstelik organize olamadılar. Tabii bunda Göztepe’nin rolü büyük. Galatasaray’ın kilit oyuncularını öyle bir kilitlediler ki, kıpırdatmadılar.

Aslında ikinci yarıda da Galatasaray açısından çok fazla değişiklik yoktu. Durgun, temposuz futbolu devam etti. Tabii hal böyle olunca Galatasaray’ın tecrübeli ve usta ayaklarına çok iş düşüyordu. Ve Göztepe kaçırdığı net bir golden sonra Mertens, Yunus’un önüne öyle güzel yuvarladı ki asist gibi asistti. Yunus da yürümeye yarayan sağ ayağı ile kalenin uzak dibine vurdu ve gol oldu.İki yarıyı toplarsak Galatasaray’ın bu maçta başka pozisyonu yok. Ama iş bilenin kılıç kuşananın. Göztepe ikinci yarıda biraz ürkek futbolunun kurbanı oldu.

Dün özellikle Osimhen ve Sanchez’in görüntüleri, yetersiz takım oyunu ve temposuzluk çok can sıkıcıydı.

Levent Tüzemen (Sabah): Galatasaraylı futbolcular pas trafiğinde hızlı hareket edemeyip çabuk paslaşamayınca Göztepe, takım savunmasını başarıyla yaptı. Savunmadan oyunu akıllı kuran, ayaklarını iyi kullanan Sanchez'in performansı beni çok şaşırttı. Çünkü Kolombiyalı yıldızın bu kadar hata yaptığı maçı hiç görmedim.

İkinci yarıdaki Galatasaray'ın özlenen oyununa yaklaşmasının ana nedeni, tribünlerin müthiş desteğidir. Galatasaraylı oyuncular, pas trafiğinde birbirlerine daha yakın oynadılar. Göztepe kalesine giderken çabuk hareket ettiler. Yunus'un golünde Sara ile Mertens'in paslaşmaları ve final pasları akıl doluydu. Sara'nın, Mertens'in ve Yunus'un aldığı sorumluluk Galatasaray'ın maçı kazanmasına katkı sağladı. Özellikle Sara çalışkanlığı, rakipten top çalışı, oyuna akıl katması alkışlanacak güzellikteydi.