Galatasaray'da birçok oyuncu bir ilki yaşayacak

Süper Lig'de en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beşer puan önünde bulunan Galatasaray, salı günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar, başkentten 3 puanla dönmesi durumunda 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacak.



MERTENS VE MATA İLKLERİ YAŞAYACAK

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda kadrosunda yer alan birçok futbolcu da kariyerlerinde ilk kez bir lig organizasyonunda şampiyonluk görecek. Bu futbolcuların başında ise Mertens ve Mata geliyor.



GALATASARAY'DA İLK ŞAMPİYONLUKLARINI YAŞAYACAK OYUNCULAR

Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka.