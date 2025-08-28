Galatasaray’da Bissouma şoku! Transfer askıya alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ın Yves Bissouma transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Premier Lig devi Tottenham ile anlaşmaya varılmasına rağmen transfer süreci askıya alındı.

Galatasaray, Tottenham’dan Yves Bissouma transferinde tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Ancak son anda ortaya çıkan sürpriz bir gelişme nedeniyle süreç askıya alındı.

GALATASARAY BISSOUMA TRANSFERİNİ ASKIYA ALDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı kırmızılı kulübe oyuncunun sağlık durumuna ilişkin problemli bir bilginin ulaşmasının ardından transfer geçici olarak beklemeye alındı. Yönetim, 27 yaşındaki Malili orta saha oyuncusunun sağlık raporlarını detaylı şekilde incelemeye başladı.

Galatasaray, yapılacak incelemelerin ardından transferin resmileşip resmileşmeyeceğine karar verecek.

