Galatasaray isyanda: Böyle kırmızı kart olur mu?

Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk yarısında hakem Ali Palabıyık'ın Boey'e gösterdiği kırmızı kart tartışma konusu oldu.

Sarı kırmızılı takım 2-0 öndeyken maçın 31. dakikasında Alanyaspor kontratağa kalktı. Boey ayağındaki topu kaptırdı. Alanyasporlu Candeias da atağa kalktı.

Ancak bu sırada Muslera kalesinden çıkmıştı ve topa daha yakındı. Boey de Candeias'a faul yaptı.

Hakem Ali Palabıyık, bunun mutlak gol şansı olduğunu değerlendirerek Boey'e direkt kırmızı kart gösterdi.

Bu karara sarı kırmızılı futbolcular başta Muslera olmak üzere büyük tepki gösterdi. Pozisyonda Muslera da kırmızı kart gördü.