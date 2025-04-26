Galatasaray'da bütçe kabul edildi

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda mali konular ve bütçeyle ilgili Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu sunum gerçekleşirdi.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Hatipoğlu, 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 döneminde futbol harici faaliyetler için için 2 milyar 618 milyon 442 bin 49 TL gelir, 2 milyar 252 milyon 193 bin 416 TL gider öngördüklerini ve 366 milyon 248 bin 633 TL faaliyet karı beklendiğini söyledi. 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemi için sunulan bütçe üyeler tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.



FLORYA ARAZİZİ İÇİN YETKİ VERİLDİ

Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda, Florya'da yapılacak projeden elde edilecek gelirlerin kullanımıyla ilgili yönetim kuruluna yetki verildi. Buna göre elde edilen gelirin bir bölümüyle Türkiye Bankalar Birliği'ne olan yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL'lik borç kapatılacak. Kalan tutar da blokeli bir hesapta tutularak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan lisanslı bir portföy yönetim şirketi nezdinde kurulacak fon hesabına aktarılacak ve fonun getirisi de amatör şubelerin ihtiyaçları, tesislerin bakım, onarım ve geliştirmesi ile altyapı faaliyetlerinde kullanılacak. Fondaki ana paranın kullanımı için ise genel kuruldan yetki alınacak.

Toplantıda ayrıca yönetim kuruluna, Galatasaray Televizyon Yayıncılık A.Ş’nin hisselerinin bir kısmının nominal değeri üzerinden satın alınması hususunda yetki verildi.