Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında evinde Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden Galatasaray'da yine sahanın en çalışkan isimlerinden biri olan Lucas Torreira'ya özel izin verildi.

Maçtan önce babasının kalp krizi geçirdiği haberini almasına rağmen sahada olup takım arkadaşlarına yardımcı olmak isteyen Uruguaylı yıldız bu hareketiyle de takdir topladı.

Galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, Torreira'ya izin verildiğini ve 23 Ekim Perşembe günü ülkesine gideceğini açıkladı.

Buruk ayrıca tecrübeli oyuncunun yaptığı fedakarlığa değinerek, "Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum. Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmalıyız. Adanmışlıklarını ve takıma nasıl sahip çıktıklarını konuşmak lazım." ifadelerini kullandı.