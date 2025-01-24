Galatasaray’da büyük hayal kırıklığı! Taraftarlar isyan etti

Kaynak: Sözcü
Galatasaray’da büyük hayal kırıklığı! Taraftarlar isyan etti

Galatasaray’da uzun süre görüşülen oyuncuların transferinin bitirilememesi taraftarları isyan ettirdi. Son olarak Skriniar'ın Fenerbahçe’ye kaptırılması bardağı taşıran son damla oldu.

Galatasaray, bir süredir transferdeki başarısız yönetim dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, uzun süre görüştüğü oyuncularla bir türlü imza aşamasına gelemiyor ve başka kulüplere gidişlerine seyirci kalıyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, bunun son örneği Milan Skriniar oldu. Sarı kırmızılılar, PSG forması giyen Slovak oyuncu ile uzun süre görüşse de Fenerbahçe’ye gidişine seyirci kaldı. Bir anda devreye giren sarı lacivertli yönetim hızlı bir şekilde transferi bitirerek oyuncuyu İstanbul’a getirdi. Bu durum sarı kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

Benzer durum Okan Buruk'un çok istediği Georges Mikautadze'de de yaşandı. Lyon'la yapılan pazarlıklar çok uzun sürdü. Adeta gıdım gıdım artırılan teklifler Fransızları kızdırdı, Gürcü forvet de ikna edilemeyince transfer rafa kalktı.

Yaşanan sıkıntının başlıca nedeni olarak Sportif A.Ş.'deki yetki karmaşası gösteriliyor. Başkan Dursun Özbek'in Abdullah Kavukçu ve İbrahim Hatipoğlu'nu görevlendirmesi sonucu taraflar farklı isimlerle görüştü. Böylece "Yetki kimde?" sorusu ortaya çıktı. Yeni stratejinin Osimhen'i Galatasaray'a getiren George Gardi üzerinden yürütülmesi bekleniyor.

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