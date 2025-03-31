Galatasaray’da büyük kaos! Okan Buruk çözüm arıyor

Galatasaray, Süper Lig’de Beşiktaş’a 2-1 mağlup olarak bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı. Sarı kırmızılılarda özellikle hücumdaki etkisiz oyun kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile arasında 6 puanlık fark olan sarı kırmızılılarda devre arasında yapılan transferler sonrası ortaya çıkan manzara eleştiri oklarının teknik direktör Okan Buruk’a dönmesine neden oldu.

Osimhen transferi sonrası 3’lü savunma ile takımı oynatma kararı alan Okan Buruk, takımı uzun süre 3’lü savunma dizilişine uygun olmayan kanat bekleri ile oynattı. Ancak bu dizilişe uygun olan Frankowski’nin transferi sonrası takımı 4’lü savunma ile sahaya çıkaran tecrübeli teknik adam, Icardi’nin sakatlığı sonrası takıma katılan Morata’yı ise çoğunlukla forvet arkasında oynattı. 2 oyuncunun da Galatasaray’a geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalması, bu isimlerin kendi bölgelerinin dışında oynatılmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Öte yandan 8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Cuesta da Galatasaray’a geldiği günden bu yana olumlu bir katkı yapamadı.

Öte yandan sezon başından bu yana takımda olan Sara ve Barış Alper gibi oyuncuların performansındaki büyük düşüş de kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Teknik Direktör Okan Buruk’un çözümü sadece Osimhen’de araması ve takımın geri kalanına olumlu bir dokunuş yapamaması Buruk’un teknik direktörlük performansının sorgulanmasına neden oldu.

Sarı kırmızılılarda eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör Okan Buruk’un son haftalarda çıkan kaosa karşı nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor.