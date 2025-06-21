Galatasaray'da büyük şok. Aşil tendonu koptu

Üç yıl üst üste Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezonda da zirveyi hedefliyor. Ancak sarı-kırmızılı camia, transfer döneminde kilit rol oynayan Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu’nun yaşadığı sakatlıkla sarsıldı. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hatipoğlu’nun aşil tendonunun koptuğu ve ameliyat edileceği öğrenildi.

Deneyimli yönetici, sakatlığın ardından hemen sağlık ekiplerine başvurdu. Operasyonun ardından Hatipoğlu’nun birkaç hafta dinlenmesi gerektiği belirtildi. Buna rağmen, transfer görüşmelerinde aktif rol oynayan Hatipoğlu’nun, tedavi sürecini hızla tamamlayarak görevine dönmeyi planladığı ifade edildi. Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarının bu durumdan etkilenmeyeceğini vurguladı.

Camia, Hatipoğlu’na destek mesajları ile moral veriyor. Sosyal medyada taraftarlar, “Geçmiş olsun İbrahim Abi, tez zamanda sahalara dön!” gibi paylaşımlarla yöneticiye destek oldu. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmese de, Hatipoğlu’nun sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Kulüpten İbrahim Hatipoğlu'nun ameliyat edilip edilmediği hakkında da bilgi paylaşımı yapılmadı.