Galatasaray’da Davinson Sanchez belirsizliği: Her şey bugün belli olacak

Galatasaray'da derbi öncesi durumu merak edilen isimlerden biri de Davinson Sanchez’di. Kolombiyalı futbolcunun bugün İstanbul’da olacağı ve bazı testler yapılacağı öğrenildi.

Başına darbe aldığı için Brezilya maçında oyundan alınan Sanchez’in uygulanacak testleri geçmesi durumunda oynamasına engel bir durum olmadığı belirlendi.

Diğer taraftan dizinde esneme olan Yunus Akgün ile beraber Kaan ve Sallai’nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Bu oyuncularla ilgili kesin kararın bugün ve cuma günkü antrenman performanslarına göre verileceği bildirildi.