Galatasaray'da deprem

Yeni sezona artık az bir zaman kalırken son şampiyon Galatasaray’da ortalık iyice karıştı.

Şuana kadar sadece Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech’i renklerine katan sarı-kırmızılılarda taraftarlar çıldırdı.

TARAFTARLAR AYAĞA KALKTI

Sosyal medyayı yorum yağmuruna tutan taraftarlar Dursun Özbek, Cenk Ergün ve İbrahim Hatipoğlu’nu eleştiri yağmuruna tutmaya başladı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU DA KATILDI

Taraftar Dursun Özbek’e “paralar nerede” derken Galatasaray’da eski başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu sürpriz bir paylaşım yaptı.

Dursun Özbek yönetimini topa tutan Hamamcıoğlu yaptığı paylaşımda, "Mesele paraların nereye gittiği değil, 2 senedir yapılan algılarla tüm kamuoyunun nasıl bilerek yanıltılmış olduğudur. Gerçekçiliği vizyonsuzluk, illüzyonu vizyon olarak lanse edenler bilmelidir ki, Galatasaraylı her şeyi sorgular ve eninde sonunda doğru cevaba ulaşır" ifadelerini kullandı.

Camianın önemli isimlerinden biri olan Eşref Hamamcıoğlu'nun sosyal medyadan Dursun Özbek'i açıkça eleştirmesi yönetimde deprem etkisi yarattı.