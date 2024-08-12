Galatasaray'da deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da deprem

Galatasaray, Davinson Sanchez'den gelen şok sakatlık haberiyle sarsıldı.

Süper Lig'de sezona Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'a beklenmedik sakatlık haberi geldi.

Son dönemde yükselen form grafiğiyle dikkat çeken, Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Davinson Sanchez'in sakatlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır."

Davinson Sanchez'in tedavisinin 3 hafta süreceği, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kolombiyalı stoperin sakatlık haberi teknik direktör Okan Buruk'un moralini bozdu.

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