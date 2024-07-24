Galatasaray'da deprem. Tesisleri terk ettiler

Kaynak: GS Gazete
Galatasaray'da deprem. Tesisleri terk ettiler

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin inşaatı devam ederken bazı işçiler paralarını alamadıkları gerekçesiyle işi bıraktı.

Yeni sezonun ilk antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştiren Galatasaray daha sonrasında inşaatın tamamlanması için Florya’ya geri döndü.

Tesisin söz verildiği üzerine yeni sezona yetiştirilememesi eleştirilere neden olurken flaş bir iddia ortaya atıldı.

İŞİ BIRAKTILAR

Kemerburgaz Tesisleri’nde çalışan 10 kişiden üçünün bir süredir paralarını alamadıklarını öne sürerek tesisi terk ettiği iddia edildi.

Çalışanların işi bırakması nedeniyle inşaat yavaşlarken Galatasaray’dan sürpriz bir hamle geldi.

İLAN VERDİLER

Sarı-kırmızılıların şantiye şefi almak için bir iş bulma sitesinde ilan verdiği görüldü.

İlgili Haberler
Büyükekşi'ye Amasya'da görülmedik uğurlama
Göztepe yönetimi cevabını masabaşında verdi
Göztepe yönetimi cevabını masabaşında verdi
Yusuf Yazıcı Trabzon'da
Son Haberler
Saman nasıl elde edilir? Yaşam
Saman nasıl elde edilir?
Hakan Fidan'ın tehdidi Talabani'nin aklını başına getirdi. PKK yüzünden Barzani ve Türkiye'yle savaşmayacağım Gündem
Hakan Fidan'ın tehdidi Talabani'nin aklını başına getirdi. PKK yüzünden Barzani ve Türkiye'yle savaşmayacağım
Türkiye'nin dev milyarderlerine soruşturma. Şirketlerinde binlerce insan çalışıyor Ekonomi
Türkiye'nin dev milyarderlerine soruşturma. Şirketlerinde binlerce insan çalışıyor
Ukrayna Rusya’ya beyaz bayrak salladı Dünya
Ukrayna Rusya’ya beyaz bayrak salladı
Şanlıurfa'da 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirildi Yerel Haberler
Şanlıurfa'da 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirildi
Mehmet Şimşek CHP’li belediyelerden tahsilata başlıyor. Cumhur İttifakı belediyeleri borç batağında bırakmıştı Ekonomi
Mehmet Şimşek CHP’li belediyelerden tahsilata başlıyor. Cumhur İttifakı belediyeleri borç batağında bırakmıştı
Büyükekşi'ye Amasya'da görülmedik uğurlama Spor
Büyükekşi'ye Amasya'da görülmedik uğurlama