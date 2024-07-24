Galatasaray'da deprem. Tesisleri terk ettiler

Yeni sezonun ilk antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştiren Galatasaray daha sonrasında inşaatın tamamlanması için Florya’ya geri döndü.
Tesisin söz verildiği üzerine yeni sezona yetiştirilememesi eleştirilere neden olurken flaş bir iddia ortaya atıldı.
İŞİ BIRAKTILAR
Kemerburgaz Tesisleri’nde çalışan 10 kişiden üçünün bir süredir paralarını alamadıklarını öne sürerek tesisi terk ettiği iddia edildi.
Çalışanların işi bırakması nedeniyle inşaat yavaşlarken Galatasaray’dan sürpriz bir hamle geldi.
İLAN VERDİLER
Sarı-kırmızılıların şantiye şefi almak için bir iş bulma sitesinde ilan verdiği görüldü.
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