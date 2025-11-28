Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kadrosunda önemli eksikler bulunan Galatasaray'da gözler sakatlığı bulunan yıldız oyuncuların derbiye hazır olup olmayacağına çevrilirken sarı kırmızılı kulüp Osimhen, Yunus Akgün, Lemina, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Singo ve Jakobs'un son durumu açıkladı.

OSIMHEN ANTRENMANIN İLK BÖLÜMÜNDE YER ALDI

Takımın golcü oyuncusu Victor Osimhen bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı. Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Osimhen'in derbide forma giymek istediği ve bu doğrultuda fiziksel olarak hazır hale gelmek için ekstra çabaladığı belirtildi.

Antrenmanın ilk bölümüne katılan Osimhen'in sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

YUNUS AKGÜN, KAAN AYHAN, LEMINA VE BERKAN BİREYSEL ÇALIŞTI

Öte yandan Yunus Akgün salonda ve sahada bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca Lemina, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun ise tedavilerinin ardından bireysel çalışmalara başladığı bildirildi.

SINGO VE JAKOBS'UN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Wilfried Singo ve Ismael Jakobs ise günü tedaviyle geçirdiği aktarıldı.

Sarı Kırmızılılar, hazırlıklarına yarın saat 11.15'te yapacağı antrenmanla devam edecek.