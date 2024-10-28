Galatasaray’da derbi öncesi sıcak gelişme. Bir oyuncu kadroya alınmadı

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Galatasaray’da derbi öncesi sıcak gelişme. Bir oyuncu kadroya alınmadı

Galatasaray-Beşiktaş derbisine saatler kala yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda maç kadrosuna alınmayan oyuncu tesislerden ayrıldı.

Süper Lig'de 10. haftasında kapanış maçında Galatasaray bu akşam ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maç öncesi sarı kırmızılı takıma önemli bir gelişme meydana geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Türk asıllı Avusturya vatandaşı futbolcusu Yusuf Demir, derbi kadrosuna alınmadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.

Yusuf'un yabancı kontenjanı sınırı nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Bu sezon sarı kırmızılı takımda 4 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 37 dakika sahada kalırken skor katkısı sağlayamadı.

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