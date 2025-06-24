Galatasaray'da Dursun Özbek ile Fatih Terim arasında soğuk savaş

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Galatasaray'da Dursun Özbek ile Fatih Terim arasında soğuk savaş

Sinan Engin'in kızının Çorum'da yapılan düğününde bir araya gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile efsane teknik direktörü Fatih Terim'in selamlaşmadığı ortaya çıktı. İkili sadece sahnede çağrılınca el sıkışmış.

Türk futbolunun sevilen ismi Sinan Engin’in kızı Elif Engin, iş dünyasının önemli isimlerinden Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi.

Çorum’da düzenlenen görkemli düğün, iş, sanat ve spor camiasını bir araya getirdi. Yorumcu İbrahim Seten, YouTube kanalında düğünde yaşananları anlattı.

Seten şunları söyledi:

"Sinan Engin'in çok dost çevresi var. Aziz Yıldırım'la Acun Ilıcalı'nın; Fatih Terim'le diğer herkesin aynı anda Çorum'da buluşmasını çok anlamlı buluyorum. Dursun Özbek ne alaka? Tabii ki Sinan Engin'in kızı Galatasaray Lisesi mezunu. Galatasaray Üniversitesi'nde doktorasını yaptı Elif.

Fatih Hoca ile Dursun Özbek arasında soğuk rüzgarlar geçmiş. Hiç birbirlerine dokunmamışlar. Selamlaşmamışlar. Dursun Özbek'e 'Uyarayım' diyenler olmuş. Özbek 'karışmayın' demiş. Sonrasına seremonide bir araya gelmişler. Orada bir el sıkışmışlar. Çok birbirini seven iki kişi gibi değil. Cuma günü Bodrum'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması var. Daha samimi görüntüler olmasını bekliyorum."

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