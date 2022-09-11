Dursun Özbek Galatasaray'da merak edilen her şeyi açıklayacak

Özbek, konuşmasında;
Transferler süreci,
Kemerburgaz arazisi,
Ada,
Mecidiyeköy binası,
Taç Spor,
Sponsorluklar,
Amatör sporlar ve hedeflerinden bahsedecek.
Başkan, Galatasaray'a dair tüm soruları canlı yayında yanıtlayacak.
İşte sarı-kırmızılı kulübün açıklaması;
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yarın saat 14.00'te GSTV'de canlı yayınlanacak "GÜNDEM ÖZEL" programında önemli açıklamalarda bulunacaktır."
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