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Dursun Özbek Galatasaray'da merak edilen her şeyi açıklayacak

Galatasaray, Dursun Özbek'in pazartesi günü saat 14.00'te açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 16:06
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Galatasaray'da Dursun Özbek konuşacak, taraftar merak edilenleri dinleyecek

Dursun Özbek Galatasaray'da merak edilen her şeyi açıklayacak
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Özbek, konuşmasında;

Transferler süreci,
Kemerburgaz arazisi,
Ada,
Mecidiyeköy binası,
Taç Spor,
Sponsorluklar,
Amatör sporlar ve hedeflerinden bahsedecek.

Başkan, Galatasaray'a dair tüm soruları canlı yayında yanıtlayacak.

İşte sarı-kırmızılı kulübün açıklaması;

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yarın saat 14.00'te GSTV'de canlı yayınlanacak "GÜNDEM ÖZEL" programında önemli açıklamalarda bulunacaktır."

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