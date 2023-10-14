Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi oy birliğiyle ibra edildi

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulunun 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemi faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.

KAYNAK: AA
Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi oy birliğiyle ibra edildi

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı sunumların ardından kulübün 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan raporlarla ilgili görüşmelere geçildi.

Görüşmeler bölümünde yapılan konuşmalardan sonra yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunuldu.

Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulları, oy birliğiyle ibra edildi.

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