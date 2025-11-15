Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması kapsamında Galatasaray’dan Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Aslan da iki oyuncuya yönelik tavrını netleştirdi.

GALATASARAY EREN ELMALI VE METEHAN BALTACI'YA SAHİP ÇIKACAK

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; Galatasaray Yönetimi, her iki futbolcuya da ekstra ceza vermeyecek. Metehan Baltacı’nın aldığı 9 aylık ceza nedeniyle sözleşmesinin tek taraflı feshi gündeme gelse de yönetim, oyuncuların gençlik hatalarını kabul etmeleri ve hatalarını telafi etmeye istekli olmalarını dikkate alarak bu yönde bir adım atmayacak.

Ayrıca Galatasaray, oyunculara verilen cezaların iptali veya indirilmesi için Tahkim Kurulu’na başvuruda bulunacak.