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Galatasaray'da flaş ayrılık! Omar'ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yle yollarını ayırdı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 00:28
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Omar'ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da flaş ayrılık! Omar'ın sözleşmesi feshedildi
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Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Norveçli yıldız dün akşam saatlerinde bir açıklama yapmış ve hakkındaki iddialara yanıt vermişti.

Galatasaray'a 2020-21 sezonunda transfer olan Norveçli futbolcu, 2021 yılbaşı gecesi gözüne havaifişek çarpması sonrası yaralanmış ve çeşitli operasyonlardan sonra futbola mucize şekilde geri dönmüştü.

Geçen sezonun ikinci yarısında antrenmanlara başlayan Omar Elabdellaoui sezonun kalanında 7 maçta süre almış ve 1 asist üretmişti.

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