Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni takımı transferi resmen açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşti. Olimpiu Morutan bonservisiyle birlikte Aris'e transfer oldu.

OLIMPIU MORUTAN GALATASARAY'DAN AYRILDI

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Aris, Galatasaray'da forma giyen Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Yunan ekibi, yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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BONSERVİSİNE 4.1 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Galatasaray, 2021 yazında Morutan'ı 4.1 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Rumen oyuncu, Cimbom'da beklentileri karşılayamamış ve Ankaragücü ile Pisa'ya kiralanmıştı.

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