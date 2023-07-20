Galatasaray'da flaş Bakambu gelişmesi. Son bir adım kaldı

Gelecek sezonda üç kulvarda yarışacak olan son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sarı Kırmızılılar, Bakmbu transferini de bir sonraki adıma taşıdı.

GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Skorer'in haberine göre; Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, yarın İstanbul'a gelecek. Bakambu, Zalgiris maçlarında kadroda yer alabilecek. Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı tecrübeli golcü 21 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek.

ERDEN TİMUR ÇÖZDÜ

Galatasaray'dan teklif almadan 3 gün önce Al Nassr ile sözleşme imzalayan Bakambu'nun, kontrat feshi için uzun süredir Suudi kulübüyle görüştüğü biliniyordu. Sarı kırmızılı kulübün Başkan Vekili Erden Timur da Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Al Nassr yetkilileriyle bir araya gelip bu transfere nokta koymak için önceki özel uçakla Amsterdam'a gitti. Sarı kırmızılı idarecinin devreye girmesiyle birlikte Al Nassr ve Bakambu'nun fesih konusu çözüldü ve Demokratik Kongolu oyuncunun Aslan olmasının önünde hiçbir engel kalmadı. İstanbul'da kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak olan 32 yaşındaki Demokratik Kongolu yıldız takımın Florya'daki yeni sezon hazırlıklarında da sahadaki yerini alacak.



BURSASPOR'DA FIRTINA GİBİ ESMİŞTİ

Türkiye'de daha önce Bursaspor forması giyen Bakambu, çıktığı 39 maçta 21 gol ve 7 asist kaydetmişti.