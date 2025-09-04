Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz kararı!

NEOM, Barış Alper Yılmaz'a yıllık 10 milyon euro maaş teklif etmiş ancak Galatasaray ayrılığa izin vermemişti. Suudi Arabistan ekibi, sarı-kırmızılıların bonservis talebini karşılayamazken, milli futbolcu transferine izin verilmediği için yönetimle ters düşmüştü.

Galatasaray, şu anda 2.5 milyon euro kazanan Barış Alper'in maaşını 4.5 milyon euro seviyesine yükseltecek. 25 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılıların en çok kazanan yerli futbolcusu olacak. Barış Alper'in ayrıca başarı bonuslarıyla birlikte 1 milyon euroya kadar da ek kazanç sağlaması bekleniyor.

