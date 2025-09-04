Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz kararı!

Süper Lig devi Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için kulübe dev bir teklif gelmişti. Aslan, bu teklifi kabul etmezken, milli oyuncu antrenmanlara çıkmamıştı. Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

NEOM, Barış Alper Yılmaz'a yıllık 10 milyon euro maaş teklif etmiş ancak Galatasaray ayrılığa izin vermemişti. Suudi Arabistan ekibi, sarı-kırmızılıların bonservis talebini karşılayamazken, milli futbolcu transferine izin verilmediği için yönetimle ters düşmüştü.

GALATASARAY'DAN BARIŞ ALPER YILMAZ'A DEV ZAM!

Galatasaray, şu anda 2.5 milyon euro kazanan Barış Alper'in maaşını 4.5 milyon euro seviyesine yükseltecek. 25 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılıların en çok kazanan yerli futbolcusu olacak. Barış Alper'in ayrıca başarı bonuslarıyla birlikte 1 milyon euroya kadar da ek kazanç sağlaması bekleniyor.

