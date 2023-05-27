Galatasaray'da flaş Di Maria gelişmesi. Erden Timur devreye girdi

Galatasaray, gelecek sezonun planlamalarını sürdürüyor. yine büyük oynuyor. Erden Timur’un dünyaca ünlü yıldız futbolcu Angel Di Maria için devreye girdiği öğrenildi.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Di Maria'ya birden fazla Arap kulübünün yanı sıra Barcelona ve Benfica da ilgi gösteriyor.

Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda biten yıldız futbolcunun devam etme olasılığının azalması üzerine Erden Timur’un menajeriyle temasa geçtiği belirtildi. Galatasaray’ın 35 yaşındaki futbolcuya 1+1 senelik kontrat sunmayı planladığı bildirildi.

Sezon başında Paris Saint Germain’den transfer edilen Di Maria, yeni takımına da çabuk adapte oldu ve tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 8 gol ve 7 asiste ulaştı.