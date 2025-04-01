Galatasaray’da flaş iddia: Derbi sonrası bileti kesildi

Galatasaray'ın Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçta kırmızı kart görerek sarı kırmızılı takımı 10 kişi bırakan Przemyslaw Frankowski eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; ara transfer döneminde Fransız kulübü Lens'ten 1 milyon Euro kiralama bedeliyle kadroya katılan Frankowski, sezon sonunda İstanbul'a veda edecek gibi görünüyor.

Beşiktaş maçında yaptığı hatayla takımının mağlup olmasında pay sahibi olan Polonyalı sağ bekin bonservisi ilerleyen haftalarda bir sürpriz yaşanmazsa alınmayacak ve sarı kırmızılılar yaz döneminde yeni bir sağ bek transferi gerçekleştirecek.

29 yaşındaki futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyon bedeli 7 milyon euro olarak açıklanmıştı.

Galatasaray'da 7 maça çıkan Przemyslaw Frankowski golle tanışamazken, 1 kez asist yaptı.