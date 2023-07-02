Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi. Geleceği ile ilgili konuştu

Kazanılan şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Milot Rashica'nın geleceğindeki belirsizlik sürüyor. Kosovalı yıldız, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi. Geleceği ile ilgili konuştu

Editör: Fatma Demirkaya

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın önemli oyuncularından olan ve kiralık olarak takıma katılan Milot Rashica, asıl kulübü olan Norwich City'e geri döndü.

Rashica, geleceği hakkında açıklamalarda bulunarak "Galatasaray ile anlaşmıştım, oraya gittim. Harika zaman geçirdim ve işimi tamamladım. Her şey yolunda" sözlerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yeni sezonda da Rashica'yı takımında görmek istiyor.

Ayrıca Rashica'nın Galatasaray dışında Bundesliga ve Premier Lig'den de talipleri bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 30 maçta süre bulan Milot Rashica, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

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