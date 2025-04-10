Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray'ı bu sezon şampiyonluk yarışında sırtlayan isimlerin başında gelen Osimhen için önemli bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY NAPOLİ İLE GÖRÜŞTÜ

Gazeteci İbrahim Seten "Galatasaray, Osimhen'e "Napoli ile görüştük. Bonservisini alacak durumdayız" dedi. Şampiyonlar Ligi, Osimhen’in karar verme faktörlerinden biri. Osimhen ise "Şampiyonluk kesinleşince bu işin adını koyalım. Türkiye'nin daha doğusuna gitmem. Gidersem büyük takımların beni nasıl gördüğü fikrine sahip olarak gitme veya kalma kararını vereceğim" yanıtını verdi. Kalma ihtimalini, gitme ihtimalinden daha yüksek görüyorum!" ifadelerini kullandı.