Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gelişmesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gelişmesi

Sarı kırmızılı takımın kiralık yıldızı Victor Osimhen için Galatasaray, Napoli ile görüşme yaptı.

Galatasaray'ı bu sezon şampiyonluk yarışında sırtlayan isimlerin başında gelen Osimhen için önemli bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY NAPOLİ İLE GÖRÜŞTÜ

Gazeteci İbrahim Seten "Galatasaray, Osimhen'e "Napoli ile görüştük. Bonservisini alacak durumdayız" dedi. Şampiyonlar Ligi, Osimhen’in karar verme faktörlerinden biri. Osimhen ise "Şampiyonluk kesinleşince bu işin adını koyalım. Türkiye'nin daha doğusuna gitmem. Gidersem büyük takımların beni nasıl gördüğü fikrine sahip olarak gitme veya kalma kararını vereceğim" yanıtını verdi. Kalma ihtimalini, gitme ihtimalinden daha yüksek görüyorum!" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Erdoğan'a saç baş yolduracak anket. Genç nesil kime oy vereceğini açıkladı. Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuçlar
Erdoğan'a saç baş yolduracak anket. Genç nesil kime oy vereceğini açıkladı. Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuçlar
Edirne’de feci kaza! Dereye uçtu: Hayatını kaybetti
Edirne’de feci kaza! Dereye uçtu: Hayatını kaybetti
Whatsapp'ta büyük tehlike! Milyonlarca kullanıcıya acil uyarı
Whatsapp'ta büyük tehlike! Milyonlarca kullanıcıya acil uyarı
Kılıçdaroğlu listelerine almıştı. O partiden CHP’ye ağır eleştiri!
Kılıçdaroğlu listelerine almıştı. O partiden CHP’ye ağır eleştiri!
Trendyol 1. Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı