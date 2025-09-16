Galatasaray'da Florya kadınlara kaldı!

Galatasaray ve dijital yayın platformu GAİN Medya arasında, kadın futbol takımı isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzalandı.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imzan törenine Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Aliye Ertuğrul ve sarı-kırmızılı kadın futbol takımının oyuncuları katıldı.

"AVRUPA'DA İSİM SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın kendi alanında ülkenin lideri olduğunu belirten Emir Aral, "Kadın futbol takımımız, erkek futbol takımımız gibi Avrupa'da isim sahibi olmak istiyor. Bu sebeple Kemerburgaz'da inşası devam eden modern tesislerimizle ve sponsorlarımızla müthiş bir takım olacağız. Bu süreçte yeni nesil içerik platformu diyebileceğiniz GAİN Medya'ya teşekkür ediyoruz. Onlarla ortak yapacağımız çalışmalarla maçlarımız canlı yayımlanacak ve antrenmanlarımızdan özel görüntüler taraftarlarımıza sunulacak" dedi.

"YENİ HOCAMIZLA 3-5 YILLIK PLANLAR YAPTIK"

Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Metin Ülgen ile 3 sene çalıştıklarını hatırlatan Aral, "3 seneden sonra hoca değişikliğine gittik. Metin hocaya da selam gönderiyorum. Onunla Avrupa'ya kaldık. Bu büyük başarı ama oradaki takımlarla aramızda uçurumlar olduğunu gördük. Bu bizim için tecrübe oldu" diye konuştu.

"Avrupa'ya gittiğimizde çalışma şartlarını gördük. 'Türkiye'de neden olmasın?' diye düşündük. Bu yüzden yabancı hoca getirdik" diyen Aral, "Avrupa'daki teknik ve taktik anlayışı kulübümüze kazandırmak istiyoruz. Yeni hocamız Gabor Gallai ile 3-5 yıllık planlar yaptık. Mayıs ayında da şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"12 TRANSFER YAPTIK, 2 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Yeni sezonun kadro yapılanmasına değinen Aral, "Geçen seneden 11 oyuncumuzla sözleşme yeniledik. 12 transfer yaptık. 23 kişiyiz. Hocamız 25 kişi olmamızı istiyor. Son 2 transferimizi bitirip yeni sezona hazır olmak istiyoruz. Orta saha ve bek transferi yapacağız. Bu cumaya kadar transferler netleşir" dedi.

Sezon sonuna kadar maçları Florya'da oynayacaklarını aktaran Emir Aral, "Akademi ve kadın futbol takımı, Kemerburgaz'daki tesislere geçecek. Başkanımızın destekleriyle sezon sonuna kadar antrenmanlarımızı ve maçlarımızı Florya'da oynama izni aldık. Erkek futbol takımımız şu anda Kemerburgaz'da. Mayıs ayına kadar da biz Florya'dayız. Önümüzdeki sezon Kemerburgaz'a geçeceğiz" şeklinde konuştu.

ERTUĞRUL: EŞİTLİK İÇİN BUNU YAPIYORUZ

GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi Aliye Ertuğrul ise sponsorluktan dolayı çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Ertuğrul, "Çıktığımız bu sponsorluk yolculuğunda Allah bizi utandırmasın. Bu isim ve göğüs sponsorluğumuz sadece bir tercih değil. Biz, adalet ve eşitlik için bunu yapıyoruz. Bu yolda yürüyen ve bunun için mücadele veren insanlarla beraber olduğumuzu göstermek istiyoruz. Gücümüz oldukça kadına ve spora destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kadının, günlük hayatın her alanında olması gerektiğini vurgulayan Ertuğrul, "Kadın ve futbol kavramları, ülkemizde yan yana çok zor duruyor. Biz, 'Kadınlara nasıl destek veririz?' düşündük. Emir Aral da futbola inancını bize anlattı. Bu bizi cesaretlendirdi. Yönetimimiz, kenarda kalmış hikayeleri duyurmak istiyor. Bu yüzden bu sponsorluğa imza attık" diye konuştu.