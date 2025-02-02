Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi önemli eksik

Kaynak: İHA
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi önemli eksik

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda mücadele edeceği Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı ve uçakla müsabakanın oynanacağı Gaziantep’e gitti.

KADRODA YUNUS AKGÜN YOK

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda tedavileri devam eden Mauro Icardi ile Kerem Demirbay dışında aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün yer almadı. Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson de muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda bulunmuyor.

GAZİANTEP FK KAMP KADROSU

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman ve Metehan Baltacı."

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