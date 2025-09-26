Galatasaray'da gecenin kahramanı! Duvar ustası

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Liverpool maçı öncesi ligdeki zorlu Alanyaspor engelini Icardi'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak aştı.

UĞURCAN ÇAKIR MAÇA DAMGA VURDU

Galatasaray istediği oyunu tam anlamıyla sahaya yansıtamasa da takımı ayakta tutan isim yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vuran Uğurcan Çakır oldu.

KARİYER REKORU KIRDI

Kalesinde adeta devleşen Uğurcan Çakır yaptığı 8 kurtarışla Süper Lig kariyerindeki en yüksek kurtarış sayısına ulaştı ve bugüne kadar gol yemediği karşılaşmalar arasında en fazla kurtarış yaptığı 90 dakikayı oynadı.

"BENİM İÇİN GÜZEL BİR GÜNDÜ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan milli kaleci, "Bireysel performanstan çok takımın galibiyeti önemli. Takım arkadaşlarıma her zaman yardım etmeye çalışacağım. Benim için güzel bir gündü ama takım olarak kazandık burada. Herkesin ayağına sağlık." diye konuştu.

PEREIRA'DAN UĞURCAN SÖZLERİ

Öte yandan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira da Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ın performansını överek, "Uğurcan, benim eski takım arkadaşım. Trabzonspor'da birlikte oynarken harika bir takım arkadaşıydı. O zamanlar gençti ve herkes harika bir geleceği olduğunu gördü. Bugün Galatasaray'a puan kazandırdı. Belki de o yüzden onu aldılar. Galatasaray ve Uğurcan'a şampiyonluk yolunda bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.