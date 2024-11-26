Galatasaray’da gündem yeniden Calabria. Jelert çare olmadı

Kaynak: Sabah
Galatasaray’da gündem yeniden Calabria. Jelert çare olmadı

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Jelert’ten beklediği verimi alamayınca kadrosuna bir sağbek katmak için harekete geçiyor. Sarı kırmızılılar, sezon başı listede olan Calabria’yı yeniden gündemine aldı.

Galatasaray’da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı Jelert’ten beklediği verimi alamayınca kadrosuna bir sağ bek katmak için çalışıyor. Sarı kırmızılılar, sezon başında listesinde yer alan Calabria’yı yeniden gündemine aldı.

Sabah’ta yer alan habere göre, bu sezon Milan’da forma şansı bulmakta zorlanan Calabria, sadece 6 maçta görev yaparken sahada 228 dakika kalabildi. 27 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bitecek sözleşmesini de uzatmadı.

Galatasaray cephesi hem deneyimli İtalyan sağ bek hem de Milan'la masaya oturmaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılılar ayrıca Jelert’e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

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