Galatasaray’da gündem yeniden Calabria. Jelert çare olmadı

Galatasaray’da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı Jelert’ten beklediği verimi alamayınca kadrosuna bir sağ bek katmak için çalışıyor. Sarı kırmızılılar, sezon başında listesinde yer alan Calabria’yı yeniden gündemine aldı.

Sabah’ta yer alan habere göre, bu sezon Milan’da forma şansı bulmakta zorlanan Calabria, sadece 6 maçta görev yaparken sahada 228 dakika kalabildi. 27 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bitecek sözleşmesini de uzatmadı.

Galatasaray cephesi hem deneyimli İtalyan sağ bek hem de Milan'la masaya oturmaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılılar ayrıca Jelert’e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.