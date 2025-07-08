Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Çaykur Rizespor'a kiralandı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Ç. Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA

Çaykur Rizespor’umuz, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu’nu bir yıllık kiralık sözleşme yaparak kadrosuna kattı.

Galatasaray ve futbolcu ile anlaşmaya varılmasının ardından deneyimli oyuncu, 1 yıllık kiralık anlaşmayı imzaladı. Yeni transferimiz Halil Dervişoğlu’na “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz. Futbola Hollanda’da başlayan ve çeşitli kademelerde Milli Takım formamızı da terleten Halil Dervişoğlu, Süper Lig’de Galatasaray, Hatayspor ve Gaziantep FK ile 94 kez forma giydi.