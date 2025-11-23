Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık krizi yaşanıyor. Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanmış ve kulüp yıldız oyuncunun hamstring kasında problem olduğunu açıklamıştı. Kaan Ayhan da A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynadığı mücadelede benzer bir sakatlık yaşamıştı.

Son olarak dün akşam oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde de Wilfried Singo sakatlanmış ve Fildişili oyuncunun da kasık sakatlığı yaşadığı öngörülmüştü.

Bu gelişmenin ardından, 2020-2024 yılları arasında A Milli Takım'da yardımcılık görevini üstlenen Muhsin Ertuğral, sarı-kırmızılılarda yaşanan bu sakatlıkların sebebini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

İşte Ertuğral'ın açıklaması:

"Hamstring Krizinin bilimsel gerçeği talihsizlik değil.

Üst seviye takımların oyuncuları basit gerçek üzerine kurulu.

Bu oyuncular artık 60+karşılaşma yoğunluğu ile oynuyor ve temposu yüksek karşılaşmaların sprint sayısı, hız ve ritimin hepsi geçmişin çok ötesine gitti ve artıyor.

Maalesef bu yoğunluğu kaldıracak bilimsel koordineli bir yük yönetimi bir sürü Milli takımlarda ve kulüblerde hala yok.Milli aralar tabiki bu durumun en zayıf halkası diyebiliriz.

Veri sürekliliği tabiki bozulma ihtimali ile sakatlık riski yönetilmesi zorlanabilir.

Spor bilimin en temel bulgusu.

Oyuncu kendi kulübünde kontrollü yük alıyor.

Milli takıma gidince çok farklı saha, farklı şiddet ve uzun yolculuk.

Karşılaşma sonu aynı hafta içinde kulübe geri döner,bünye bu ritim çatışmasını her zaman kaldırma imkanı yok.

Bunun üstüne bazı oyuncularda kronik hamstring geçmişi var.

(Ekstrand çalışması çok net açıklıyor).

Hamstring geçmişi olan oyuncu tekrar sakatlık riski sezon içinde artma imkanı işe karşılaşabilir.

Türkiye, Afrika, Güney Amerika, Avrupa……

Oyuncular kesinlikle çok farklı yük profiliyle geri döndüğü an dengesi bozulur.

Biyomekanik olarak vücudun bukadar dalgalanmayı tolere etmesi mümkün değil.

Galatasaray’ın 7 hamstring sakatlığı bir talihsizlik değil.

Yüksek risk taşıyan bir yapının aslında öngörülebilir çıktısı diyebilirim.

Çözüm aslında çok açık.

Sistem kurmak zorunluluk.

Milli takımlarla veri akışı be performans kadroları ile temas ve oyuncuların geçmiş sakatlıklarına bireysel risk yönetimi.

Paha biçilmez oyuncuların yük planlaması kontrol edilmesi.

Modern futbol artık şansla değil,bilimle,yük yönetimiyle ve en önemlisi veri bütünlüğüyle korunuyor.

Bu sadece Galatasaray için geçerli değil.

Dünya örneklerinden bahsedelim.

Real Madrid’in çok kadrosula ağır bir bedeller ödedi

2023/24 sezonunda araştırmalar ilk 20 maçta 23 ayrı sakatlık yaşadığını gördük.

Premier League 2024/25 sezonunda çok ağır “hamstring”patlaması yaşandı be sakatlıkların lig yarışı bozduğu üstüne uzun analizler yapıldı !

Manchester United büyük kriz yaşadı. Ten Hag dönemi 2023/24 sezonunu 66 !!!sakatlıkla bitirdi ve Premier Ligin en çok sakat oyuncusu olan takımlardandı.

Yani sadece Galatasaray değil dünyanın en iyi kadro derinliği olan takımlarda yüksek tempo, yoğun takvim ve milli takım maçları “hamstring” faturası ödüyorlar.

Maalesef verilerin sürekliliği bozulduğunda, sakatlık riskini yönetmek çok zorlanıyor."