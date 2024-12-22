Galatasaray'da hedef galibiyet! Okan Buruk'tan 8 puanlık fark için flaş yorum

Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray bugün Kayserispor'a konuk oluyor. Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1'lik skorla berabere kalmasının ardından Galatasaray puan farkını 8'e çıkarmak için büyük bir fırsat yakalamış durumda. Bu kritik karşılaşmada Okan Buruk'un da önemli açıklamaları oldu. İşte kritik maçın detayları, muhtemel 11'leri ve Okan Buruk'un planları...

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 17. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22 Aralık Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetirken karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ROLAND SALLAİ CEZALI

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek. Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle Pazar günü oynanacak maçta forma giyemeyecek.

19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi. Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

DEPLASMANDA TÜM MAÇLARINI KAZANDI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor'u mağlup etti ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı.

GÖZLER OSIMHEN’DE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.üper Lig'de 10 karşılaşmada 7 gol kaydeden 25 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Okan Buruk'un takımını sahaya Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış Alper, Torreira, Sara, Jakobs; Mertens, Yunus ve Osimhen on birini çıkarması bekleniyor.

OKAN BURUK'TAN REHAVET UYARISI: PUAN FARKI 8 DEĞİL 5!

Fenerbahçe’nin Eyüpspor’a takılmasıyla beraber, puan farkını artırma yolunda eline önemli bir fırsat geçen lider Galatasaray’da ayaklar yere sağlam basıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve yöneticiler, temkinli konuşarak oyuncuların dikkatini çekti. Kayseri seyahati öncesi yapılan toplantıda sarı-kırmızılı teknik adamın, "Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi elbette güzel ama henüz oynamadığımız bir maç var. Puan farkı şu an 8 değil 5... Karşılaşma oynanmadan kazanmış gibi konuşulması doğru değil." yorumunu yaptı.

Buruk sözlerine şöyle devam etti:

"2 senedir kazanamadığımız bir deplasmana gidiyoruz. Rakibin durumu sizi yanıltmasın. Kazanıp araya moralli girmemiz önemli. Disiplini ve konsantrasyonu elden bırakmamak lazım."

Sarı-kırmızılı idarecilerin de, "Nasıl bir organizasyona karşı mücadele ettiğimizin farkındasınız. Size güveniyoruz. Rehavete kapılmadan her maçımızı çıkıp kazanacağınıza inanıyoruz." dedikleri öğrenildi.