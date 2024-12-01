Galatasaray’da hedef yenilmezlik serisini uzatmak. Eyüpspor’a karşı ilk kez oynayacaklar

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Çıktığı 12 müsabakada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı. Galatasaray, topladığı 34 puanla haftaya zirvede girdi.



Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor ise 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, elde ettiği 22 puanla 4. sırada yer aldı.

GALATASARAY 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı.



İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, karşılaşmada görev alamayacak.



Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs, Eyüpspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Galatasaray: Muslera, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Batshuayi, Osimhen

Eyüpspor: Berke, Dubois, Dorukhan, Claro, Caner, Taşkın, Ampem, Emre Akbaba, Saiz, Halil, Thiam