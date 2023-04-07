Galatasaray'da borçlar sıfırlandı

Fanatik'in haberine göre 400 milyon TL'ye yaklaşan ödemeler için Dursun Özbek ile Erden Timur'un kasa kolaylığı sağladığı belirtiliyor.

Bu ödemeyle birlikte UEFA'dan "Borcumuz yoktur" onayı alındığı bildirildi.

BORCU AÇIKLANMIŞTI

Galatasaray Spor Kulübü'nün, 2022 yılını 311 milyon TL zarar ile kapattığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunun ise 5 milyar 818 milyon 247 bin TL olduğu duyuruldu.

Galatasaray'ın mart ayı divan kurulu toplantısında, yönetim kurulu muhasip üyesi Levent Yaz, kulüp ile bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2022 itibarıyla düzenlenmiş yıllık mali, yönetsel ve sportif faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi. Kulübün 2022 yılında 311 milyon TL zarar ettiği ifade edildi.



Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çirkin yaptığı sunumda, sarı-kırmızılıların toplam yükümlülüklerinin 5 milyar 818 milyon 247 bin TL olduğunu belirtti.