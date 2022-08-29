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Seferoviç değil Ofsaytoviç!

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Haris Seferoviç, hızla gözden düştü. Seferoviç, Trabzonspor maçında da sarı kırmızılı taraftarları çileden çıkardı .

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 10:59
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:05
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Galatasaray'da hızla gözden düşen yıldız

Seferoviç değil Ofsaytoviç!
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Galatasaray'a "gol umudu" olarak transfer edilen Haris Seferoviç, Süper Lig'de ilk 4 haftada 4 maçta da forma giydi.

Ancak bu maçlarda gol atamayan Seferoviç, pozisyona girmekte de zorlandı. Pozisyonlara girdiğinde de sık sık ofsaytta kaldı.

Sarı kırmızılı takım da ligdeki 4 maçta sadece 2 gol atabilirken, o 2 golü de Seferoviç'in çıkmasının ardından yerine giren Gomis attı.

Trabzonspor maçında da 65 dakika oyunda kalan Seferoviç, yine pozisyon yerine ofsaytta kaldı. 3 kez ofsayta düşen ve sık sık top kaybeden Seferoviç, yerini Gomis'e bıraktı.

Teknik direktör Okan Buruk'un Seferoviç yerine Gomis'i ilk onbire alabileceği belirtiliyor.

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