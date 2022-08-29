Seferoviç değil Ofsaytoviç!

Galatasaray'a "gol umudu" olarak transfer edilen Haris Seferoviç, Süper Lig'de ilk 4 haftada 4 maçta da forma giydi.

Ancak bu maçlarda gol atamayan Seferoviç, pozisyona girmekte de zorlandı. Pozisyonlara girdiğinde de sık sık ofsaytta kaldı.

Sarı kırmızılı takım da ligdeki 4 maçta sadece 2 gol atabilirken, o 2 golü de Seferoviç'in çıkmasının ardından yerine giren Gomis attı.

Trabzonspor maçında da 65 dakika oyunda kalan Seferoviç, yine pozisyon yerine ofsaytta kaldı. 3 kez ofsayta düşen ve sık sık top kaybeden Seferoviç, yerini Gomis'e bıraktı.

Teknik direktör Okan Buruk'un Seferoviç yerine Gomis'i ilk onbire alabileceği belirtiliyor.