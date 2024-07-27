Galatasaray'da Icardi depremi

Düzenleme: Arif Aydın Kaplan
Galatasaray'da Icardi depremi

İtalyan devleri, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye talip oldu. Icardi'yi isteyen kulüpler ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 2 sezondur gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının sevgilisi haline geldi.

Üst üste 2 sezonda kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Icardi için ayrılık iddiası atıldı.

ICARDI'Yİ İSTEYEN 2 DEV TAKIM
İtalya'nın en iyi scoutlarından birisi olarak gösterilen Michele Fratini, Mauro Icardi'yi isteyen iki dev kulübü açıkladı.

MILAN VE NAPOLI
Michele Fratini, Calciomercato'ya flaş açıklamalar yaptı.

İtalya'nın dev kulüpleri Milan ve Napoli'nin Icardi'yi istediğini açıklayan Fratini, "Milan şu anda sessiz ama Mauro Icardi'yi almayacaklarından emin miyiz? Romelu Lukaku'yu isteyen Napoli de Icardi'yi isteyebilir. Bence Milan ve Napoli, Mauro Icardi için yarışacak." sözlerini sarf etti.

Bu gelişme Galatasaray taraftarında deprem etkisi yarattı.

GALATASARAY KARNESİ
30 yaşındaki Mauro Icardi, Galatasaray ile geçirdiği 2 sezonda toplam 73 resmi maça çıktı.

Söz konusu maçlarda 55 gol atarken, 20 asist yaptı.

Arjantinli yıldızın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

KUPALARI
Icardi, kariyerinde 1'i Süper Lig olmak üzere 4 kez gol kralı olmayı başardı.

Mauro Icardi'nin kazandığı kupalar:

Paris Saint-Germain: 2 Fransa Ligue 1, 1 Fransa Lig Kupası, 2 Fransa Kupası, 2 Fransa Süper Kupası

Galatasaray: 2 Süper Lig, 1 Türkiye Süper Kupa

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Icardi, sarı-kırmızılı takım ile üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşarken, 1 de Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

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