Galatasaray'da Icardi depremi! Okan Buruk: Tabii ki özleyeceğiz

Icardi'nin sakatlığı nedeni ile bir süre sahalardan uzak kalacağını söyleyen Okan Buruk "yaklaşık 6-7 aylık bir süreç öngörülüyor. Burada da yine haziran, temmuz yani yeni sezon daha net, garanti bir şekilde gözüküyor. Bu süreç, tedavi süreci nasıl gidecek ona da bakmak gerekiyor. Tabii ki Icardi'yi özleyeceğiz" dedi.

'6-7 AYLIK BİR SÜREÇ ÖNGÖRÜLÜYOR'

Sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Mauro Icardi hakkında da konuşan Okan Buruk, "Hem Yener Hoca hem Icardi'nin menajeri genel olarak bu konu üzerinde konuşuyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki hafta net bir karar verilecek. Nerede ameliyat olacağına dair. Tabii ki ameliyat çok önemli. Nerede olduğu çok önemli ama devamındaki rehabilitasyon çok daha önemli. Hepsini en doğru bir şekilde organize etmek istiyoruz. Onun sahalara dönüşünün en kısa şekilde olmasını istiyoruz ama özellikle sakatlık sonrası ameliyat süreci 2-3 hafta beklemek gerekiyor. Şu anda ikinci haftadayız. Üçüncü haftayı da tamamlayıp ondan sonra tabii ki ameliyatla ilgili net bir karar verilecek. Doktorumuzun söylediği şey özellikle yani önümüzdeki yaz gidişat nasıl olur, nasıl devam eder bilinmez ama yaklaşık 6-7 aylık bir süreç öngörülüyor. Burada da yine haziran, temmuz yani yeni sezon daha net, garanti bir şekilde gözüküyor. Bu süreç, tedavi süreci nasıl gidecek ona da bakmak gerekiyor.

"SAĞLIĞI BİZİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Oyuncunun sağlığı da çok önemli. Oyuncunun erken dönmesinden çok, iyi bir şekilde iyileşip, en doğru şekilde, en doğru zamanda dönmesi daha önemli oluyor. Tabii ki Icardi'yi özleyeceğiz. Sahada onsuz olmak hem Galatasaray taraftarı için hem bizim için hem de takım arkadaşları için zor olacak. Bu süreci atlattıktan sonra da yeni sezona en güçlü şekilde hazırlanacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.